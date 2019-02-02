102 Yaşındaki Dilenci 80 Yıldır Dileniyor

Samsun'da dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dilencilerden bir tanesinin zabıta ekiplerine "Daha yeni geldik" demesi dikkat çekti.

Samsun'da dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dilencilerden bir tanesinin zabıta ekiplerine "Daha yeni geldik" demesi dikkat çekti. Daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki dilencinin ise 80 yıldır dilendiği ortaya çıktı.



Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.



"Daha yeni geldik"



Dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilencilerin gözaltına alındığı Sevim K. adlı dilencinin zabıtalara "Daha yeni geldik" demesi ise dikkat çekti.



102 yaşında 80 yıldır dileniyor



Zabıta yetkilileri 102 yaşındaki şahsın yaklaşık 80 yıldır dilendiği, şahsın her gün Çarşamba ilçesinden dilenmek için Samsun merkeze geldiği ve ailesinden de birçok kişinin dilendiği bilgisini verdi.



Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

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