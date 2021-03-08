102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürümekte zorlanan 102 yaşındaki Fatma Issız'a tekerlekli sandalye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesine bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ayağındaki yara nedeniyle yürümekte zorlanan Fatma Issız'ın ailesi, tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla tamin edilen tekerlekli sandalye yaşlı kadına kısa sürede ulaştırıldı.

Kaş Hizmet Birimi yetkilileri tarafından tekerlekli sandalyesi teslim edilen, 5 çocuğu ve yaklaşık 50 torunu bulunan Fatma Issız, evinin içinde ilk denemesini yaptı.

BAşkan Böcek, Fatma ninenin derdine bir nebze derman olabildikleri için mutlu olduklarını belirterek, " Gazipaşa'dan Kaş'a, ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız. Fatma teyzemize Allah'tan şifa, sağlıklı ömür diliyorum. Ailesine sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Fatma teyzemizin bir damla mutluluğu bizim için onurdur." ifadelerini kullandı.