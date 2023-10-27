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102 yaşındaki Mehmet Dede, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

102 yaşındaki Mehmet Dede, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:06

Ordu'da evinde kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 102 yaşındaki Mehmet Danacı hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, evinde kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen, Cumhuriyet'in ilanını gören 102 yaşındaki Mehmet Danacı hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

Olay, Zaferi Milli Mahallesi Yüksek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 102 yaşındaki Mehmet Danacı, gece ısınmak için evinde elektrikli soba kullandı. Sobanın devrilmesi sonucu yerdeki kilim ve yastık küçük çaplı alev aldı.

102 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

UYKUSUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde Danacı'nın evine giden yakınları, yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112'ye ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

102 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

CUMHURİYET'İN İLANINDAN ÖNCE DOĞMUŞTU

Hayatını kaybeden ve Cumhuriyet ilan edildiğinde 2 yaşındaki Mehmet Danacı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

102 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 102 yaşındaki Mehmet Dede, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 102 yaşındaki Mehmet Dede, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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