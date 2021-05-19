102. yılda '102 bisikletle şehir turu' - Son Dakika

102. yılda '102 bisikletle şehir turu'

19.05.2021 22:54
102. yılda '102 bisikletle şehir turu', System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 19 Mayıs coşkusunu '102 bisikletle' şehri turlayarak sürdürdüler.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 19 Mayıs coşkusunu '102 bisikletle' şehri turlayarak sürdürdüler.

Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nin organize ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı sabah çelenk sunma töreni ile başladı.

Tören akabinde akşam saat 18.00'de şehir merkezinde başlayan bisiklet turuyla devam etti. Taşova Belediyesi önünden start verilen '19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu'na Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, gençler ve çocuklar katıldı.

Şehir turu boyunca ellerinde Türk bayrakları ile bayram coşkusunu tüm şehre yayan bisikletli vatandaşlara, ambulans ve polis ekip otoları siren çalarak eşlik etti.

Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, istiklal meşalemizin yakılışının 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerimize armağan etti. ve o günden bu güne bizler, gençlik ve spor ailesi olarak ve tüm Türkiye gençleri olarak bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Sabah çelenk sunma töreniyle başlayan kutlama programımız, akşam 19.19'da 102 bisikletle Taşova'mızda şehir merkezinden stadımıza gelerek, İstiklal Marşı'mızı coşkuyla, gençlerimizle okuyarak kutladık" dedi. - AMASYA

102. yılda '102 bisikletle şehir turu'
102. yılda '102 bisikletle şehir turu'
102. yılda '102 bisikletle şehir turu'
102. yılda '102 bisikletle şehir turu'
102. yılda '102 bisikletle şehir turu'
102. yılda '102 bisikletle şehir turu'

Hisarcık, 19 Mayıs, Amasya, Taşova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 102. yılda '102 bisikletle şehir turu' - Son Dakika Spor


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