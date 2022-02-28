102 YILLIK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM ETTİRDİLER - Son Dakika

MERSİN'in erdemli ilçesinde 1422 rakımında, 102 yıl önceki Kuva-yi Milliye ruhu düzenlenen törenle yaşatılırken, etkinliğe katılanlar 'Kurtuluşa Yürüyüşü' ile o gün gidilen yolda yürüdü.

Erdemli Belediyesi, Güzeloluk Mahalle Muhtarlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi işbirliği ile, Güzeloluk'tan yola çıkan ve İçel Kuva-yi Milliye Fedai Müfrezeleri saflarına katılan kahramanların anıldığı 'Kurtuluşa Yürüyüşü' etkinliği büyük ilgi gördü. Düzenlenen tören, saygı duruşu ve Erdemli Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuva-yi Milli Kahramanları için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Yiğitliği, kahramanlığı temsil eden oyunlarla birlikte, yöresel oyunlar sergilendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türk milletinin umut ışığı olduğuna dikkat çekerek, "Bizim sorumluluğumuz sadece topraklarımızı savunmaktan geçmiyor, dünyadaki tüm mazlumların, tüm mezalim altında olanların soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın da özgürlüğünü sağlamak gibi bir vizyon ve misyonumuz var. Onun için ülkemizin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bizi biz yapan değerlerin etrafında toplanarak İnşallah ülkemizi Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaştıracağız. Hepimiz gerektiğinde Allah göstermesin, ülkemiz sıkıntıya düştüğünde hepimiz can vermeye, kan vermeye hazırız" diye konuştu. Güzeloluk Mahallesi'nde düzenlenen programın ardından, kortej eşliğinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında kahramanların Kuva-yi Milliye'ye katılmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüş yeniden canlandırıldı.