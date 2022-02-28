102 YILLIK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM ETTİRDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

102 YILLIK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM ETTİRDİLER

28.02.2022 12:12

MERSİN'in erdemli ilçesinde 1422 rakımında, 102 yıl önceki Kuva-yi Milliye ruhu düzenlenen törenle yaşatılırken, etkinliğe katılanlar 'Kurtuluşa Yürüyüşü' ile o gün gidilen yolda yürüdü.

MERSİN'in erdemli ilçesinde 1422 rakımında, 102 yıl önceki Kuva-yi Milliye ruhu düzenlenen törenle yaşatılırken, etkinliğe katılanlar 'Kurtuluşa Yürüyüşü' ile o gün gidilen yolda yürüdü.

Erdemli Belediyesi, Güzeloluk Mahalle Muhtarlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi işbirliği ile, Güzeloluk'tan yola çıkan ve İçel Kuva-yi Milliye Fedai Müfrezeleri saflarına katılan kahramanların anıldığı 'Kurtuluşa Yürüyüşü' etkinliği büyük ilgi gördü. Düzenlenen tören, saygı duruşu ve Erdemli Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuva-yi Milli Kahramanları için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Yiğitliği, kahramanlığı temsil eden oyunlarla birlikte, yöresel oyunlar sergilendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türk milletinin umut ışığı olduğuna dikkat çekerek, "Bizim sorumluluğumuz sadece topraklarımızı savunmaktan geçmiyor, dünyadaki tüm mazlumların, tüm mezalim altında olanların soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın da özgürlüğünü sağlamak gibi bir vizyon ve misyonumuz var. Onun için ülkemizin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bizi biz yapan değerlerin etrafında toplanarak İnşallah ülkemizi Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaştıracağız. Hepimiz gerektiğinde Allah göstermesin, ülkemiz sıkıntıya düştüğünde hepimiz can vermeye, kan vermeye hazırız" diye konuştu. Güzeloluk Mahallesi'nde düzenlenen programın ardından, kortej eşliğinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında kahramanların Kuva-yi Milliye'ye katılmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüş yeniden canlandırıldı.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Erdemli Belediyesi, İstiklal Marşı, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 102 YILLIK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM ETTİRDİLER - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:24:02. #1.13#
SON DAKİKA: 102 YILLIK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM ETTİRDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement