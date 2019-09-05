103 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:47 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 103 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale ve Büyükhusun köyleri sahilinde zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 103 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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