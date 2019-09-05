Son Dakika Haberleri: 103 düzensiz göçmen yakalandı
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103 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 103 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale ve Büyükhusun köyleri sahilinde zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.

Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 103 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:47 Kaynak: AA
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