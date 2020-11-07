103 gün sonra açlık grevini sonlandıran Filistinli mahkuma yiyecek kızından - Son Dakika

İsrail'in serbest bırakma kararının ardından 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son veren Filistinli mahkum Mahir el-Ahres, aylar sonra ilk çorbayı kızının elinden içti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin kentinde 27 Temmuz'da gözaltına alınan altı çocuk babası Mahir el-Ahres, Tel Aviv yönetiminin tutukluluk kararımı protesto etmek için başlattığı açlık grevine 103 gün sonra ara verdi. İsrail'in serbest bırakma kararının ardından açlık eylemine son veren el-Ahres, Rehovot kentindeki Kaplan Hastanesi'nde tedavi gören Ahres'in 103 günün ardından İsrail ile varılan anlaşma çerçevesinde açlık grevini sonlandırdı.Filistinli mahkum Mahir el-Ahres, aylar sonra ilk çorbayı kızının elinden içti. O anlar sosyal medyada viral oldu. Mahir el-Ahres'in 26 Kasım'da serbest bırakılacağı belirtildi.