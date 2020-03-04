103 maden şehidi törenle anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 103 maden şehidi törenle anılacak - Son Dakika

103 maden şehidi törenle anılacak

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 37'inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

103 maden şehidi törenle anılacak, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 37'inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.


Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitleri ile İdlib Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart gününün hafta sonuna gelmesi ve yeraltı maden işletmelerinde çalışma olmaması nedeniyle, 6 Mart 2020 Cuma günü sabah saat: 07.45'te TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenecek. - ZONGULDAK

Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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