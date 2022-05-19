103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı

19.05.2022 16:06
103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı

Haliç'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelen 103 su sporcusu denizde Türk bayrakları açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Haliç'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelen 103 su sporcusu denizde Türk bayrakları açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 su sporcusu Haliç kıyısında buluştu.

Kanolarla denize açılan sporculara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve diğer katılımcılar, bindikleri tekneyle eşlik etti.

Sporcular, açtıkları Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik kortejin Karaköy'e varmasıyla sona erdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Haliç'te su sporlarını aktif hale getirmek istediklerini belirterek, "Artık su sporlarının Haliç'le tam olarak buluşması gerekiyor. Bugün de bir başlangıç olsun" dedi.

YORUMLAR
500
'HÜRKUŞ' uçağı ve 'ATAK' helikopteri gösteri uçuşu 'HÜRKUŞ' uçağı ve 'ATAK' helikopteri gösteri uçuşu TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı
Kaynak: AA

Haliç, Mayıs, Türk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: 103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement