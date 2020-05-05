"103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize getirdik" - Son Dakika
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"103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize getirdik"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını sürecinde 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiğini belirterek, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve geçici olarak yurt dışında bulunan öğrenci vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını sürecinde 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiğini belirterek, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve geçici olarak yurt dışında bulunan öğrenci vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. 7 gün 24 saat esasıyla arkadaşlarımız nöbetleşe çalışıyor. Burada amacımız ulaşılabilir olmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında salgında gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulundu. Dünyada Covid-19 salgını ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığına değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde alınan tedbirlerin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, yurt dışına yapılan yardımların da çok ses getirdiğini vurguladı. Düne kadar Türkiye'nin solunum cihazı üretmediğini, ithal ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, yapılan yatırımlar doğrultusunda ihtiyaç fazlası bazı ürünlerin hibe ya da ihracat izni yoluyla dünyanın birçok ülkesine ulaştırıldığını belirtti. Türkiye'deki sağlık sisteminin ne denli kuvvetli bir alt yapıya sahip olduğunu dünyanın gözleri önüne serildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gördük. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve geçici olarak yurt dışında bulunan öğrenci vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. 7 gün 24 saat esasıyla burada hizmet veriyoruz. Bu merkezde yurt dışındaki vatandaşlarımıza tahliye dahil destek olmanın yanında, içeride de diğer kurum ve bakanlıklarımızın yaptığı faaliyetleri birlikte koordine ediyoruz" dedi.

Türkiye'deki faaliyetleri değişik kurum ve bakanlıklarla koordineli bir şekilde devam ettirmek için Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, "Merkezin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran var. İlgili genel müdürlerimizin yanında 3 tane büyükelçimizi de görevlendirdik. 7 gün 24 saat esasıyla arkadaşlarımız nöbetleşe çalışıyor. Burada amacımız ulaşılabilir olmak. Herhangi bir vatandaşımız ya da vatandaşımızın Türkiye'deki ailesi bize ulaşmak istediği zaman 7 gün 24 saat bize ulaşabilmeli. Bununla ilgili de olumlu tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde Covid-19 salgını yaygınlaşmaya başlayınca Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Bu tahliye taleplerine tabii ki duyarsız kalamazdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tahliye çalışmalarımızı gece gündüz yürütüyoruz. Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük. 16 Nisan'da ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı da ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. 25 bin vatandaşımız daha önce duyuru yapmıştı. Bunu paylaşmıştık. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı arttı. Bugünlerde ise tersine dönmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Örneğin birkaç hafta önce Irak'tan buraya getirdiğimiz bazı vatandaşlarımız Irak'a geri dönmek için bizden yardım istediler. Elbette bunu Irak makamıyla ve temsilciliklerimizle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınında yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısını da paylaşan Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların 350'den fazlasını ülkemize getirdik. Diğerleriyle ilgili işlemleri de yürütüyoruz. Tabii düzenli uçuşlar olmadığı için vatandaşlarımızın cenazelerini de kargo uçağıyla getiriyoruz. Yurt dışındaki STK'lar ve misyonlarımızla iş birliği içinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getiriyoruz. Mevcut şartlar dolayısıyla cenazesi bulunan aile gelemiyor. Burada akrabası olan var, olmayan var. Devletimiz, tüm cenaze işlemlerini hiçbir aksama olmadan yürütüyor. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarını da tek tek arıyoruz. Bugüne kadar 250'den fazla aileyi bizzat kendim arayarak, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Birçok ülke cenazelerini maalesef götüremedi. O ülkeleri eleştirecek ya da küçük görecek değiliz. Biz, Türkiye'ye cenazesini göndermek isteyen tüm vatandaşlarımızın cenazesini getirdik" dedi.

Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye gelmek için talepte bulunan bazı Türk vatandaşlarının uçuş gününden önce vazgeçtiklerini, sonrasında da verdikleri karardan dolayı pişmanlık duyduklarını belirten Çavuşoğlu, devlet olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Kızacak değiliz. 'Daha iki gün önce gelmekten vazgeçtin, şimdi niye geliyorsun' diye vatandaşımıza kızma lüksümüz yok. Biz devletiz. Her ülkeye uçak gitmediği için birçok komşu ülkeye vatandaşlarımızı taşıyabildik. Bu her ülkede mümkün olmadı. Bazı ülkelerde katı sokağa çıkma yasakları var" diye konuştu.

Yurt dışından Türkiye'ye yapılan tahliyeler esnasında Bolivya'da ilginç bir olay yaşadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bir vatandaşımız böbrek hastası, büyükelçiliğimize de 8 saatlik uzaklıkta. Büyükelçimiz hemen kendi aracını gönderdi. 8 saatlik yolculuk yaptı. 2 gün büyükelçiliğimizde misafir ediyoruz. Oradan Sao Paulo'ya getireceğiz ve yarın inşallah oradan kalkan uçakla ülkemize gelecek. Burada da Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz ve gerekli tedavisini görecek" dedi.

Nijer'de yaşanan bir olayı ise Bakan Çavuşoğlu şu şekilde aktardı:

"Nijer'den bir tahliyemiz vardı. Nijer'den uçak Erzurum'a kalkacaktı. Tabii orada hava sıcak. 41 dereceye çıktı hava ve yakıt genleşti ve ağırlaştı. Yaklaşık 3,5 ton yük azaltımına gidilmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak tüm bavullarını bıraktılar. Tabii ki onları uygun bir zamanda getireceğiz. Uçak, vatandaşlarımızı aldı ve Erzurum'a gitti. Erzurum, göreceli olarak Türkiye içinde bile soğuk. Vatandaşlarımız, 41 dereceden geldiği zaman Kızılayımız, AFAD'ımız, İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ne ihtiyaç varsa hazırladı."

Bakan Çavuşoğlu, tahliyelerde Türkiye'nin karantina kapasitesinin göz önünde bulundurulduğunu söyleyerek, "Bizim görevimiz vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet etmek. Dünyanın neresinde olursa olsun, devletin yanında olduğunu hissettirmek. Her vatandaşımızı değişik sebeplerden dolayı getiremiyoruz. Vatandaşlarımızı getirirken; Türkiye'deki karantina kapasitesini göz önünde bulundurmak lazım. Karantina kapasitesinin de yurt ve yatak sayısıyla sadece ilintili olmadığını söylemek isterim. Özellikle verilecek hizmeti, diğer hastanelerde ve ilgili sağlık merkezlerindeki hizmetleri aksatmadan yapmamız lazım. Dolayısıyla vatandaşlarımızı aşamalı olarak getiriyoruz. Haklı olarak bazen sitem ediyorlar. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'da misyonlarımıza ilave katkı gönderdik" açıklamasını yaptı.

(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:25 Kaynak: İHA


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