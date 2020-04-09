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103 yaşında Covid-19'u yenen İtalyan kadın: Cesaret, kudret ve inançla iyileştim
6 saat önce
Salgının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da nüfusun yaşlı olması acı tabloda en büyük rolü oynadı.
Salgının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da nüfusun yaşlı olması acı tabloda en büyük rolü oynadı. Hastalığı yenen 'koca çınarların' hikayeleri şimdi herkese ilham oluyor, kararan atmosferi bir nebze aydınlatıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:54
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