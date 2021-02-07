'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor - Son Dakika

'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor

07.02.2021 09:16
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor, System.String[]

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde Dursun Sarı (103), ilerlemiş yaşına rağmen, 1950 yılından beri, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntıyı not alıyor.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde Dursun Sarı (103), ilerlemiş yaşına rağmen, 1950 yılından beri, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntıyı not alıyor. Yörede 'yürüyen tarih' olarak tanınan Sarı, "Ben öldükten sonra, 'beni tanısınlar, neler yaptıklarımı görsünler' diye bu notları tutuyorum. Notlarım çok değerli" dedi.

Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük beldesinde yaşayan Dursun Sarı, öldükten sonra, çevresince kendisinin daha iyi tanınması ve neler yaptıklarının bilinmesi için 1950 yılından beri her şeyi not alıyor. Yörede 'yürüyen tarih' olarak tanınan Sarı, ilerlemiş yaşına rağmen, 71 yıldır, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntının kaydını tutmayı sürdürüyor. Dursun Sarı, kaleme aldığı binlerce notlarını da gözü gibi koruyor. Beldede birçok kişi de, ataları ve dedelerinin yıllar önce vefat tarihini tam olarak Sarı'ya başvurup, öğreniyor. Dursun dedeye, ilerleyen yaşı nedeniyle yazı yazmakta zorlandığı bazı anlarda da oğulları yardım ediyor.

'71 YILDIR HER ŞEYİ NOT EDİYORUM'İlçede 1955 yılında muhtarlık yaptığını anlatan Sarı, not tutmaya ölene kadar devam edeceğini söyledi. Dursun Sarı, "Ben 1950 yılından bu yana her şeyi not ediyorum. Ben 1955 yılından 1973 yılına kadar burada muhtarlık yaptım. Ben birçok siyaset adamını gördüm. Ben ne yaşadıysam o günün tarihiyle defterime yazıyorum. Tabi yıllar içinde kaybolan, tahrip olan not defterlerim var. Fakat en eski olarak 1955 yılına ait bir not defterim var. Ben öldükten sonra, beni tanısınlar benim neler yaptıklarımı görsünler diye bu notları tutuyorum. Yanıma kim gelmiş, kime ne vermişim, kimle ne yaşamışım herkes görsün diye. 1955 yılında Tunceli'ye askere gittim oraya ait notları bile aldım" dedi.'VEFAT TARİHLERİ BABAMA SORULUYOR'Babalarının, köyde yaşanan bütün olayları, kimin geldiğini, kimin hangi tarihte vefat ettiğine kadar en küçük ayrıntıları bile not ettiğini söyleyen Ferhat Sarı (51), "Babamın bazı notları zaman içerisinde kayboldu. Binlerce not defterine yıllar içerisinde gözü gibi bakıyor. 1950 yılından bu yana her şeyi not ediyor. O an bulunduğu yere kim gelmiş, kim ne yapmış, ne demiş, kim ölmüş, nereye gitmiş her şeyi yazıyor. İlginç olaylar da yaşanıyor, bazen bir hemşehrimiz babasının, dedesinin ne zaman öldüğünü hatırlamıyor geliyor babama soruyor. Babamın belki yüzlerce, belki binlerce not kağıdı, not defteri var. Tabi bunlar zamanla unutulduğu için birçoğu kayboldu ama elimizde en eski olarak 1955 yıllarına ait not defterleri var. Babamız hayatını kaybettiği zaman bunlar bizim için anı olacak, babamızı yad edeceğiz neler yapmış bakıp göreceğiz. Çok güzel bir alışkanlık. Babam yaşlandığı için artık kendisi yazarken zorlanıyor, bazen ben yazıyorum, bazen kimi yazacaksa ona yazdırıyor" diye konuştu.

'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor
'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor

Dursun Sarı, Muhtarlık, Yeşilbük, Şiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu TEM Otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı
İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı         
09:20
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi İnternet kafeye yapılan baskında 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi         
07:27
Kavgada hıncını alamayan şahıs, kendi motosikletini yaktı Kavgada hıncını alamayan şahıs, kendi motosikletini yaktı         
01:46
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı         
11:56
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 09:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei