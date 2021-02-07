'Yürüyen tarih' Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde Dursun Sarı (103), ilerlemiş yaşına rağmen, 1950 yılından beri, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntıyı not alıyor. Yörede 'yürüyen tarih' olarak tanınan Sarı, "Ben öldükten sonra, 'beni tanısınlar, neler yaptıklarımı görsünler' diye bu notları tutuyorum. Notlarım çok değerli" dedi.

Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük beldesinde yaşayan Dursun Sarı, öldükten sonra, çevresince kendisinin daha iyi tanınması ve neler yaptıklarının bilinmesi için 1950 yılından beri her şeyi not alıyor. Yörede 'yürüyen tarih' olarak tanınan Sarı, ilerlemiş yaşına rağmen, 71 yıldır, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntının kaydını tutmayı sürdürüyor. Dursun Sarı, kaleme aldığı binlerce notlarını da gözü gibi koruyor. Beldede birçok kişi de, ataları ve dedelerinin yıllar önce vefat tarihini tam olarak Sarı'ya başvurup, öğreniyor. Dursun dedeye, ilerleyen yaşı nedeniyle yazı yazmakta zorlandığı bazı anlarda da oğulları yardım ediyor.