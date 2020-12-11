103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi - Son Dakika

103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi

11.12.2020 15:57
103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı. 103 yaşında korona virüse yakalanan Emine nine, 14 günlük tedavisinin ardından koronayı da yenmeyi başardı.

Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Temli Sokaktaki Müstakil evde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgın hastalığına yakalandı. Tekin, korona virüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi yapılıp ilaç verildikten sonra evde tedavi gördü. Emine Tekin 7 gün evde tedavisini sürdürürken, durumu ağırlaştıktan sonra tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, korona virüsü yenmeyi başardı.

95 YIL ÖNCE İSPANYOL GRİBİNE DE YENMİŞ

Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan, "Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığı 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış. O zamanlar sağlık teknolojisi gelişmediğinden çok fazla insanın hayatını kaybettiğini bize anlatıyor. O zaman da yakalanmıştı ve o salgın hastalığı da atlattı. Bu sene de maalesef binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüse yakalandı. Korona virüs testinin ardından evde 7 gün boyunca ilaç tedavisi uyguladık. Evde durumu ağırlaşan annemi ilk başta Mazıdağı Devlet Hastanesine götürdük. Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sev edildi. Durumu ağırlaşan annemin 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdükten sonra 14 gün serviste kaldı. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hem refakatçi hem de sağlıkçı olarak daima yaşlı insanların tedavisini yürüttüler. Allah'a hamdolsun başarılı bir şekilde korona virüsü yendi" dedi.

"ALLAH SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN RAZI OLSUN"

Korona virüsü yenen Emine Tekin, Kürtçe yaptığı konuşmada 95 yıl önce İspanyol gribinin olduğu dönemlerde sağlık teknolojisinin bugünkü teknoloji seviyesinde olmadığı için çok fazla insanın hayatını kaybettiğini, şimdi ise Türkiye'deki sağlık teknolojisinin çok yükseklerde olduğu için insanların çok şanslı olduklarını söyledi. Tekin, "Tüm insanlığın başına düşman gibi kesilen 95 yıl önce bir salgın hastalık görülmeye başladı. Nasıl ki şu anda korona virüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı o dönemlerde kızamık ve kaşıntı gibi sorunlar insanın hayatını tehlikeye atıyordu, vücutlarında sivilce çıkan çocuklar ölüyordu. 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu, hepsi salgın hastalık yüzünden ölüyordu. O zamanlarda sağlık teknolojisi ilerlemediği insan hayatına kabus gibi belirivermişti. Ama şu anda Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hastalara çok iyi bir şekilde bakılıyor" diye konuştu.

Büyük ninesinin korona virüs salgın hastalığını yendiği için sevindiğini ifade eden 13 yaşındaki Emir Tekin de "Büyük ninemizin korona virüs salgın hastalığına yakalandığını öğrendik ve bu duruma çok üzüldük, tedavisi sona ererek hayata tutunduğu için çok sevindik" şeklinde konuştu.

(Serhat Abi/İHA)

Koronavirüs, Mazıdağı, Mardin, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 103 yaşındaki Emine nine İspanyol gribinden sonra korona virüsü de yendi - Son Dakika


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