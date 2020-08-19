104 araç 650 personel ile dev gıda denetimi - Son Dakika

104 araç 650 personel ile dev gıda denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 104 araç ve 650 personel ile gıda denetimine çıktı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda denetimi sürüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 650 personel, 104 araçla iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Müdürlük toplam 4 bin 617 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan iş yeri işletmecilerini sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.