104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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104 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.06.2022 23:54
104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları içinde Türkiye'yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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