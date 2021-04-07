104 emekli amiralin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı - Son Dakika

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Emekli 104 amiralin yayınladığı 'Montrö' bildirisi gündemdeki sıcaklığını korurken, tepkiler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"BUNUN ADINA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk açıklamasını Külliye'deki değerlendirme toplantısının ardından yapmış ve "Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz." sözleriyle tepki göstermişti.

ERDOĞAN'DAN KARARLILIK VE BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bildiri gündemiyle' toplanan MYK toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra bir de 'kararlılık' ve 'birlikte mücadele' vurgusu yaptığını aktaran Selvi, Erdoğan'ın ayrıca, "Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız" şeklindeki ifadelerine de yer verdi.