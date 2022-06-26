104 kilo eroinin ele geçirildiği olayın firari şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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104 kilo eroinin ele geçirildiği olayın firari şüphelisi tutuklandı

26.06.2022 10:49
104 kilo eroinin ele geçirildiği olayın firari şüphelisi tutuklandı

Van'da uyuşturucu kaçakçılığından aranması bulunan ve en son 104 kilogram eroinin ele geçirilmesi olayının da şüphelisi olan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da uyuşturucu kaçakçılığından aranması bulunan ve en son 104 kilogram eroinin ele geçirilmesi olayının da şüphelisi olan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında uyuşturucu kaçakçılığı yapma suçlarından iki ayrı dosyada aranması olan ve en son 15 Ekim 2021 tarihinde 104 kilogram eroinin ele geçirilmesi olayının firari şüphelisi olan şahsın ilimize geldiği tespit edilmiş, 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan operasyonla yakalanmıştır. Şahsın yakalandığı ikamette yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca, 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi, 3,21 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından 25 Haziran 2022 tarihinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 104 kilo eroinin ele geçirildiği olayın firari şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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