Son Dakika Haberleri: 104 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
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104 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla Denizli'de yakalanan ve 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 2'si kadın toplam 4 şüpheli, Sakarya'da emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

104 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla Denizli'de yakalanan ve 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 2'si kadın toplam 4 şüpheli, Sakarya'da emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya'nın da olduğu 40 ayrı ilden bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli'de oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) gözaltına alındı.


Şüpheliler Denizli'de ki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonrasında ise adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Denizli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:13 Kaynak: İHA
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Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı
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