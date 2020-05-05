104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika
Son Dakika Spor 104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika Spor

104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu

6 saat önce

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, bu sene bireysel "App Run" olarak gerçekleştirildi.

104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu, System.String[]

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, bu sene bireysel "App Run" olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmir'de de koşulan ve Türkiye'nin en büyük iyilik koşularından biri olan Wings for Life World Run'a 104 ülkeden 77 bin 103 kişi katıldı. Etkinlikte katılımcılar, mobil uygulama sayesinde bireysel olarak ve sosyal mesafeyi koruyarak istediği yerde koşamayanlar için koşuyor.

KADINLARDA ZARINA, ERKEKLERDE TAYLOR KAZANDI

Etkinlikte erkeklerde birincilik 69.92 kilometre ile İngiltere'den Michael Taylor'ın, kadınlarda ise 54.2 kilometre ile Rusya'dan Nina Zarina'nın oldu. Etkinlikte kayak sporunun efsaneleri Red Bull sporcuları Lindsey Vonn ve Marcel Hirscher ile birlikte erkekler tenisinin dünya 3 numarası Dominic Thiem de yer aldı.

22,5 MİLYON LİRA FON SAĞLANDI

Dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da bu sene de App Run'a katılan binlerce kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na destek oldu. Katılım ücretlerinin yüzde 100'ünün hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik felci araştırmaları ve klinik deneyler için kullanıldığı Wings for Life World Run, geride kalan 6 yılda yaklaşık 190 milyon lira toplamayı başarmıştı. Bu sene gerçekleştirilen App Run'la ise 22,5 milyon lira araştırmalar için toplanan fona dahil edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:44 Kaynak: DHA

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