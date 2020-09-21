104 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika

104 yaşında Covid-19'u yendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki kadınının hastanede süren 19 günlük tedavisinin ardından korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki kadınının hastanede süren 19 günlük tedavisinin ardından korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 hastalığına yakalanan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akciğerleri kaplayan enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, korona servisinde 19 gün boyunca tedavi edildi. Tedavisinin son üç gününde oksijen tüpü desteği almadı. Son testinin negatif çıkması üzerine 104 yaşındaki Beyaz Kaplan taburcu edildi.

Konuşmakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, "Doktor bize çok iyi, çok güzel baktılar. Üç hafta ben burada çile çektim" diye bildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Arslan, 104 yaşındaki bir hastanın sağlığına kavuşmasının kendilerine moral olduğunu dile getirerek, "Bu gün 104 yaşında Beyaz Kaplan isimli hastamızı Covid-19 tedavisi sonrası taburcu ettik. Hasta yaklaşık 19 gündür hastanemizde yatarak tedavi görmekteydi. İlk hafta akciğer tomografisi, covid enfeksiyonu lehineyken bu yönde tedavi aldı. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı olan hasta bu yönde tedavisine devam etti. Son 3 gün ise oksijen desteği olmayan, ateşi olmayan, nabzı ve tansiyonu düzelen hastanın genel durumunun düzelmesi üzerine bugün taburcu ettik. Bu ileri yaşta bir hastanın Covid-19 enfeksiyonundan sonra taburcu olması bizler için de bir moral ve motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Kürşat Aktaş/ (İHA)

104 yaşında Covid-19'u yendi

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 104 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı Kadıköy'de bir kırmızı kart daha! Hatayspor, 9 kişi kaldı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 21:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 104 yaşında Covid-19'u yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei