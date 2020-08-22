104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor - Son Dakika

104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor

104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor Yürümek dışında hiçbir sağlık problemi olmayan 104 yaşındaki Fatma Koşan, torunlarının torunlarını bile hatırlıyor Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Fatma Koşan'ın dilinden dua eksik olmuyor.

104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor

Yürümek dışında hiçbir sağlık problemi olmayan 104 yaşındaki Fatma Koşan, torunlarının torunlarını bile hatırlıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Fatma Koşan'ın dilinden dua eksik olmuyor. Yürümek dışında herhangi bir sağlık sorununun da olmadığını belirten Koşan, güçlü hafızasıyla torunlarının torunlarını bile hatırlıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 104 yaşındaki Fatma Koşan, yaklaşık 23 yıl önce eşini kaybetti. Koşan, bir süre çocuklarının yanında yaşamasına rağmen köyünü özlediğini belirterek evine geri döndü. Yürüyemediği için devamlı oturmak zorunda kalan Koşan'ın dilinden dualar eksik olmuyor. 5 vakit namazını kılan ve durmadan tesbih çeken Koşan, aynı zamanda güçlü hafızası sayesinde torunlarının torunlarını da hatırlıyor.

Yıllarca çiftçilik yapan Fatma Koşan'ın 18 tane torunu var. Köyün en yaşlı kişisi olma özelliğini de taşıyan Fatma Koşan, köy halkı tarafından da çok seviliyor.

"Bizim ağrılarımız var ama onun yok"

Annesi Fatma Koşan'ın yürümek dışında herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirten Şadiye Taşkın(69), " Hepimiz ona yiyecek ve içeceğini getiririz. Beslenmesine çok dikkat eder. Hala daha az yer, çok yemek yemez. Yürüyemiyor ama sağlık durumu iyi, hiçbir derdi yok. Bizim ağrımız, acımız var ama onun yokmuş. 5 tane çocuğu var, torunları çok var. Teyzen torunların torunlarını da gördü. Hepsini karşıdan görse tanır, sesinden bilir. Hepimiz götürüyoruz. 1,5 sene baktım ama kendi evini istedi, tekrar buraya getirdim" dedi.

"Köyümüzün en yaşlı insanı"

Fatma Koşan'ın köyün en yaşlı insanı olduğunu kaydeden Karagömlek Köyü Muhtarı Selahattin Ersöz, "Teyzemizin uzun yaşamasının özelliği doğal beslenmesi ve namazında abdestinde olmasıdır. Cenabı Allah'ın uzun ömür biçtiği bir yaştır. Köyümüzün en yaşlı insanı, köy halkı kendisinden çok memnun. Köylüler ve çocukları ellerinden geldiğince teyzeye yardımcı oluyor. Muhtarlık olarak elimizden gelen her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 09:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 104 yaşındaki Fatma Nine torunlarının torunlarını bile hatırlıyor - Son Dakika
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