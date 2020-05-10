104 yaşındaki Mavize anneye, keman ve çiçekli sürpriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel 104 yaşındaki Mavize anneye, keman ve çiçekli sürpriz - Son Dakika

104 yaşındaki Mavize anneye, keman ve çiçekli sürpriz

6 saat önce

KONYAALTI Belediyesi, ilçenin yaşça en büyük annesi, 5 çocuk ve 90 torunu olan 104 yaşındaki Mavize Akşit'e sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

104 yaşındaki Mavize anneye, keman ve çiçekli sürpriz, System.String[]

KONYAALTI Belediyesi, ilçenin yaşça en büyük annesi, 5 çocuk ve 90 torunu olan 104 yaşındaki Mavize Akşit'e sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı. Kapısında keman eşliğinde çiçekleri alan Mavize anne, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile de görüntülü konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, Anneler Günü'nde ilçenin yaşça en büyük annesini unutmadı. Belediye, Molla Yusuf Mahallesi'nde oğlu Osman Akşit ve gelini Rahime Akşit ile yaşayan 104 yaşındaki Mavize Akşit'in Anneler Günü'nü evinde kutladı. Belediye görevlileri keman eşliğinde Mavize Akşit'in zilini çaldı. Karşısında elinde çiçek ve kemanla birlikte belediye çalışanlarını gören Mavize Akşit ve ailesi, büyük şaşkınlık yaşadı. Belediye görevlileri, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını ilettiği Akşit'e çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı. 5 çocuk ve 90 torun sahibi Mavize Akşit, duygulu anlar yaşadı. Mavize anneye keman eşliğinde 'Benim Annem Canım Annem' parçası çalındı.

BAŞKAN GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Mavize anneyi telefonla görüntülü arayarak, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Esen, "Allah size uzun ömürler versin. Ellerinizden öpüyorum. Kendi annemle bile içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı telefonla konuşmak zorunda kalıyoruz. Onu da ziyarete gidemedik. Sizlerin nezdinde tüm annelerimizin bu özel günü kutlu olsun. Allah sizlere sağlık ve sıhhat versin" dedi.

'BU YAŞIMA KADAR ÇALIŞTIM'

Mavize Akşit ise bu yaşına kadar hep çalıştığını, çiftçilik yaptığını söyledi. Anneler Günü'nü unutmayan Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür eden Akşit, herkese sağlık ve sıhhat diledi. Mavize Akşit'in oğlu Osman Akşit de Anneler Günü'nde güzel bir sürprizi gerçekleştiren Başkan Semih Esen'e teşekkürlerini iletti.


Konyaaltı Belediyesi, Anneler Günü, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:52 Kaynak: DHA


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