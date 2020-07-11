104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü Asırlık öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez vefat etti.

104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

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Asırlık öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez vefat etti.

1915 yılında Gönen'de dünyaya gelen ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra memleketinde ikamet etmeye devam eden 104 yaşındaki Kıymet Gazez hayata veda etti. Uzun ömründe bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Kıymet Öğretmen, ilerleyen yaşına rağmen kuvvetli hafızası ile dikkati çekiyordu. Bir asrı geride bırakan Gazez, kendisini ziyaret edenlere hatıralarını anlatmaktan büyük zevk alıyordu. 100 yaşını aşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nca kendisine geçtiğimiz yıllarda hediye takdim edilen Kıymet Gazez, Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Gazez'in cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı. Gazez'in vasiyeti üzerine tabutuna Türk bayrağı örtülürken, baş hizasına da papatyalardan yapılmış bir çiçek buketi yerleştirildi. Kıymet Gazez, geçtiğimiz yıl 24 Kazım Öğretmenler Günü'nde İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajında meslek hayatını süsleyen hatıralarından bahsetmişti.

Cumhurbaşkanı, Gönen, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika
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19:30
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19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
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18:25
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