105 gram kokaini 'Gece' buldu - Son Dakika

105 gram kokaini 'Gece' buldu

18.03.2021 19:57
105 gram kokaini 'Gece' buldu, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde satışa hazırlanan 105 gram kokaini, şüphelilerin gizlediği yerden narkotik köpeği 'Gece' buldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde satışa hazırlanan 105 gram kokaini, şüphelilerin gizlediği yerden narkotik köpeği 'Gece' buldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir çalışma başlattı. Zehir tacirlerini yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, takibe aldıkları şüpheli aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli B.U. ve M.N.K.'nin üzerinde narkotik köpeği 'Gece' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda çantanın içerisinde gizlenmiş, satışa hazır durumdaki 105 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilecek. - AMASYA

105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu

Hisarcık, Narkotik, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 105 gram kokaini 'Gece' buldu - Son Dakika


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