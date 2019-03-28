Son Dakika Haberleri: 105'lik Asiye Nineden Erdoğan'ın Yanına Gitmek İçin Yol Parası Teklifi

105'lik Asiye Nineden Erdoğan'ın Yanına Gitmek İçin Yol Parası Teklifi

26 dakika önce

TRABZON'da, Asiye Kılıç (105), kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürmesini istediği Of Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Salim Salih Sarıalioğlu'na, "Size yol parasını da vereyim, ne olur beni ona götürün' dedi.

105'lik Asiye Nineden Erdoğan'ın Yanına Gitmek İçin Yol Parası Teklifi, System.String[]
TRABZON'da,  Asiye Kılıç (105), kendisini  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürmesini istediği Of Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Salim Salih Sarıalioğlu'na, "Size yol parasını da vereyim, ne olur beni ona götürün' dedi. Yaşlı kadının sözleri gülüşmelere yol açtı. 

Of Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Salim Salih Sarıalioğlu, Bayırca Mahallesi'nde seçmenleri ziyaret etti. Sarıalioğlu, karşılaştığı 105 yaşındaki Asiye Kılıç'la sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan ve kendisini onunla görüştürmesini isteyen Asiye nine, başkan adayına 'Size yol parasını da vereyim, ne olur beni ona götürün' dedi. Yaşlı kadının bu isteği gülüşmelere yol açtı. Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden sonra Of'a geleceğini ve kendisini onunla görüştüreceği sözünü verdi. Bu söz karşısında başkan adayına teşekkür eden Asiye nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dua etti. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

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