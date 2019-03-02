105'lik Bektaş Dededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manisa Üzümü

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl 1'ncisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na, Manisa'nın en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül de katıldı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl 1'ncisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na, Manisa'nın en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül de katıldı. İlk kez uçağa binen Ergül, Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çekirdeksiz Manisa üzümü hediye etti.



Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 17 torunu bulunan Bektaş Ergül, görenlere 'maşallah' dedirtiyor. 29 torununun çocuğu ve 13 de torununun torunu olan Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir süre önce düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 'Asırlık Çınar' plaketi alan Bektaş, Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etti.



Ankara'da düzenlenen törene uçakla giden Ergül, "Bu yaşıma kadar hiç uçağa binmedim. Vapura ve arabaya bindim ama uçağa binmemiştim. 105 yaşımdan sonra Reisicumhurumun emri ve takdiri üzerine oraya davet edildim. Reisimiz bana 'hoş geldin' dedi. Bende 'hoş bulduk' dedim. Elimde hediyem vardı, onu takdim ettim. 'Bu nedir' dedi. 'Bu bizim Salihli'nin üzümü, sana hediye olarak getirdim' dedim. Ben 105 yaşındayım dedim. Buraları, devletimin ve milletimin sayesinde gördüm, çok huzurluyum. Ömrüm arttı, gözüm gönlüm şen oldu" diye konuştu.



Bektaş Ergül'ün en büyük oğlu 71 yaşındaki Mustafa Ergül ise "Babamın Ankara'daki programdan dolayı çok mutlu olduğunu gördüm. Biz de bunu gördükçe, mutlu olduk. Hiç hayatında uçağa binmediği için Ankara'da böyle yerlere gitmediği için de yine çok mutlu oldu. Bizi de aynı şekilde mutlu etti" dedi.



- Manisa

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