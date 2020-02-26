105 yaşında ilk doğum gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 105 yaşında ilk doğum gününü kutladı - Son Dakika

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

6 saat önce

Sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e herkes için önemli hizmetlere imza atan Serdivan Belediyesi, ilçedeki yaşlıların özel günlerini de unutmuyor.

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı, System.String[]

Sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e herkes için önemli hizmetlere imza atan Serdivan Belediyesi, ilçedeki yaşlıların özel günlerini de unutmuyor.


Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu kapsamda, Kuruçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Cevahir Mayhoş ile Meşeli Mahallesi'nde ikamet eden Burak Naz'ı ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin yer aldığı ziyaretlerde; 105 yaşına ayak basan Cevahir Mayhoş hayatı boyunca ilk kez doğum günü kutladığını ve bu anlamlı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti. 21'inci yaşına giren bedensel engelli Burak Naz ise böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, sadece bugün değil her zaman yanlarında olan Serdivan Belediyesi'ne ince düşünceleri için ayrıca teşekkür etti. - SAKARYA

Kuruçeşme, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gomis'ten Belhanda'ya doğum günü mesajı: Umarım sezon sonu kutlamalarda ağlarsın
Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e aşk dolu doğum günü mesajı Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:07:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 105 yaşında ilk doğum gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]