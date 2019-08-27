Son Dakika Haberleri: 105 yaşında ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika Genel Haber

105 yaşında ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı

1 saat önce

105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı Gençlere taş çıkaran 105'lik ninenin halay çektiği anlar kamerada Bastonu ile halay çeken kadın konuştuSİVAS - SİVAS Sivas'ın Gölova ilçesinde 105 yaşına rağmen torununun düğününde bastonu ile halay çeken yaşlı kadın konuştu.

105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı

Gençlere taş çıkaran 105'lik ninenin halay çektiği anlar kamerada

Bastonu ile halay çeken kadın konuştu

SİVAS - SİVAS Sivas'ın Gölova ilçesinde 105 yaşına rağmen torununun düğününde bastonu ile halay çeken yaşlı kadın konuştu.

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, geçtiğimiz gün katıldığını torununun düğününde bastonu ile halay çekince gündem olmuştu.

İlerleyen yaşına rağmen halay çekmesi ile dikkat çeken Sabayi nine yaşını bilmediğini belirterek 100 yaşından fazla olduğunu söyledi. Torununun düğününde oynayacak kadar sağlıklı olmasını sürekli tükettiği manda yoğurduna bağladı. Öz ayrıca bu yaşına kadar hiç hasta olmadığını da sözlerine ekledi. Yaşlı kadar ayrıca 5 kız ve 3 oğlu olduğunu torunlarının sayısını ise bilmediğini sözlerine ekledi.

Gölova, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının yanında darp edilip başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu! Esenyurt'ta eski koca dehşeti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 23:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 105 yaşında ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]