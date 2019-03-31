105 Yaşındaki Bektaş Ergül Sandık Başına Giderek Oyunu Kullandı
2 saat önce
105 yaşındaki Bektaş Ergül sandık başına giderek oyunu kullandıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve bu yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 1'incisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Asırlık Çınar Bektaş Ergül, yerel...
105 yaşındaki Bektaş Ergül sandık başına giderek oyunu kullandı
MANİSA - Manisa
'nın Salihli
ilçesinde yaşayan ve bu yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 1'incisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Asırlık Çınar
Bektaş Ergül, yerel seçimler için sandığa giderek oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk, 17 torun, 29 torun çocuğu ve 13 tane de torununun torunu bulunan dedelerin dedesi 105 yaşındaki Bektaş Ergül, ilerlemiş yaşına rağmen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidip oyunu kullandı.
Oyunu kullanacağı Şehit Profesör Doktor İlhan Varank İmam Hatip Ortaokul'na oğlu Ahmet Ali Ergül
ve damadı Ali Yavuz
'un eşliğinde gelen Bektaş Ergül, oyunu 1039 nolu sandıkta oğlunun yardımı ile kullandı.
Oy zarfını sandığa atıp imzasını atan Bektaş Ergül, 85 yıldır oyunu kullandığını belirterek, "Milletime devletime hayırlı olsun. Allah kadem getirsin. Hangi oğul kazanırsa kazansın, Allah hayırlısını versin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
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