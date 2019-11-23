Son Dakika Haberleri: 105 yaşındaki Mukime öğretmenin öğrencilerine olan özlemi tükenmiyor
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105 yaşındaki Mukime öğretmenin öğrencilerine olan özlemi tükenmiyor

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu'nun günleri, öğrencilerinin hayalini kurarak ve öğretmenlik yıllarına özlem duyarak geçiyor.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu'nun günleri, öğrencilerinin hayalini kurarak ve öğretmenlik yıllarına özlem duyarak geçiyor.

Aslen Erzurumlu olan, babasının görevi dolayısıyla 1914 yılında Rize'de doğan Furatoğlu'nun subay olan babası, o henüz 6 aylıkken 1'inci Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit oldu.

5 yaşında annesinin evliliği dolayısıyla Merzifon'a taşınan ve 1935 yılında öğretmen okulundan mezun olan Mukime öğretmen İstanbul'da göreve başladı.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan ve 1971 yılında emekli olan Furatoğlu, erkek kardeşinin yaşadığı Merzifon ilçesine yerleşti.

Günlerini öğrencilerinin fotoğraflarına bakarak, Kur'an-ı Kerim ve güncel kitaplar okuyarak geçiren Mukime Furatoğu'nun, öğrencilerine olan özlemi hiç tükenmiyor.

Sağlığı el verdiği sürece evinde öğrencilerle beraber olmaya çalışan ve genç öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Furatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini çok özlediğini ve bazı öğrencileriyle halen görüştüğünü söyledi.

"Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum"

Emekliliğinin üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen okula ve öğrencilere özleminin hiç bitmediğini dile getiren Mukime Furatoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimin hayalleriyle yaşıyorum, hayatını kaybeden öğrencilerimi çok hayal ediyorum, onlara çok üzülüyorum. Öğrencilerimin hepsini ayrı ayrı hatırlıyorum ve bir anne gibi özlüyorum. Çocuklar rüyalarıma giriyor, çok özlüyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum ve ilkokul öğretmeni olurum. Çünkü onlar çok temiz kalpli, hiç bozulmamışlar. Eski fotoğraflara bakarak öğrencilerimi anıyorum, hayalimden hiç gitmiyorlar zaten, unutamıyor insan."

Öğretmenlerden, öğrencilere güler yüz ve sevgi göstermelerini isteyen Furatoğlu, "Ben ciddi bir öğretmendim, aynı zamanda güler yüzlüydüm, öğrencilerim beni çok severlerdi. Şimdi görev yapan öğretmenler, öncelikle çocuklara Atatürk'ü tanıtsınlar, bayrak sevgisi, vatan sevgisi aşılasınlar. Disiplinli olsunlar, disiplin olmayan sınıfta ders olmaz. Çocukları çok seviyorum, sesleri kulağımdan gitmiyor. Öğrenciler arada ziyaretime geliyor çok mutlu oluyorum, çocuk sevildiğini bilir, onlar da beni çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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