Son Dakika Haberleri: 105 Yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü

105 Yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü

1 saat önce

ADANA'da, 105 yaşındaki tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a, 18'inci Puduhepa Ödülü törenle verildi.

105 Yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü, System.String[]
ADANA'da, 105 yaşındaki tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a, 18'inci Puduhepa Ödülü törenle verildi.

Adana Kültür ve Sanat Derneği'nin, Kadeş Antlaşması'nda mührünün bulunmasının yanı sıra kadın hakları konusundaki reformlarıyla bilinen Hitit Kraliçesi Puduhepa anısına her yıl verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 18'inci Puduhepa Ödülü'ne layık görüldü.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ödül töreni için Adana'ya geldi. Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ayşe Meltem Baş, Puduhepa'nın Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğuna vurgu yaptı. Salona tekerlekli sandalye ile gelen Muazzez İlmiye Çığ da törene katılanlara hitap etti. Daha önce Sümerlerin Türk olabileceğine ilişkin pek çok benzerliğin ortaya çıktığını hatırlatan Çığ, törende "Sümerler Türk'tür diyebiliriz" dedi ve bunun kanıtı olarak birçok tarihi belge ile kalıntıları anlattı.

Konuşmasının ardından Çığ'a ödülünü CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer verdi. Diğer dallarda da ressam Hatice Güvel, gazeteci Orhan Apaydın ve mimar Murat Ulaş ödül aldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:44 Kaynak: DHA

Adana, Muazzez İlmiye Çığ, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü! Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

Yeşilçam'ın Kötü Adamı İhsan Gedik Hastanelik Oldu Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 105 Yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]