Son Dakika Haberleri: "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" belli oldu
Son Dakika Güncel '105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' belli oldu - Son Dakika

"105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" belli oldu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3-5 Ocak 2020'de düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nın planlaması yapıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3-5 Ocak 2020'de düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nın planlaması yapıldı.

Valilikteki Gazi Toplantı Salonunda, Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin zor şartlarda verdiği mücadele sayesinde vatan toprağı Türkiye'de yaşam sürdüklerini söyledi.

Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Öksüz, "Onlar hayatlarını hiçe sayarak ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çok büyük mücadeleler verdiler ve bize bu vatanı emanet olarak bıraktılar. Onları yılda bir kez de olsa rahmetle, minnetle anmak, bu çerçevede etkinlikler yapmak bizim elbette boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Öksüz, her yıl daha güzel programlar düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek, bu anlamda tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Koordineli çalışmayla başarılı bir etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Öksüz, "Allah'a şükürler olsun, geçen seneki programı bir sorun olmadan kazasız, belasız atlattık. Bu vesileyle geçen yıl bu etkinliğe destek veren, katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda planlanan programa göre, 3 Ocak'ta kayak ve snowboard yarışları, şehit ve gazi yakınlarına yemek, Allahuekber Dağı'na tırmanış, Mevlidi Şerif programı ve meşaleli kayak gösterisi yapılacak. 4 Ocak'ta kardan heykeller sergisinin açılışı ile meşaleli kayak gösterisinin düzenleneceği etkinliklerde, 5 Ocak'ta ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yürüyüşü ile SOLOTÜRK gösterisi gerçekleştirilecek.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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