105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Genel 105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli - Son Dakika

105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli

6 saat önce

105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli Şehitler Abidesi'ndeki anma töreni iptal 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli

Şehitler Abidesi'ndeki anma töreni iptal

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

Çanakkale Vali Yardımcısı V. Hasan Ongu Başkanlığında toplanan İl Anma Komitesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm anma ve etkinlik programları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Bu yıl yalnızca, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00' da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek.

Yazılı olarak bildirilen İl Anma Komitesi kararlarında; '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00' da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir'

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilk olarak stadyumdaki program ve etkinlikler iptal edilmişti.

105 yıllık şehitleri anma törenine korona virüs engeli

Çanakkale, Çarşamba, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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