105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli - Son Dakika

105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.


Çanakkale Vali Yardımcısı V. Hasan Ongu Başkanlığında toplanan İl Anma Komitesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm anma ve etkinlik programları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Bu yıl yalnızca, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00' da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek.


Yazılı olarak bildirilen İl Anma Komitesi kararlarında; '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00' da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir'


Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilk olarak stadyumdaki program ve etkinlikler iptal edilmişti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı         
14:00
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı         
13:47
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi         
13:14
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]