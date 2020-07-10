106,5 metre derinlikteki batık tekneden cesetler çıkarılıyor - Son Dakika

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında bulunan batık tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunan tekneden cesetlerin çıkarılmasına devam ediliyor. Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda 13 ceset bulunurken, batık tekneden de bugün 5 ceset çıkarıldı. Şimdiye kadar 18 cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, batık teknedeki diğer cesetlerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. - VAN