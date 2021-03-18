106'ıncı yıla özel "Dur Yolcu" klibi - Son Dakika

106'ıncı yıla özel "Dur Yolcu" klibi
18.03.2021 14:28
Bursa'lı gönüllü turizm elçisi İsa Turan'nın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü sebebiyle çektiği "Dur Yolcu" klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bursa'lı gönüllü turizm elçisi İsa Turan'nın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü sebebiyle çektiği "Dur Yolcu" klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bursalı drone pilotu Çanakkale'nin çeşitli bölgesinde ve şehitlikte çektiği drone görüntülerini bir araya getirip 18 Mart Çanakkele Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümüne özel klip hazırladı. Klipte Çanakkale Boğazı'ndaki Dur Yolcu yazısından yükselen dronenin boğazın karşı yakasındaki Çanakkale Abidesine ulaşıp burada Şehitliklerin olduğu bölüme kadar ulaştığı görüntülere yer veriliyor. - ÇANAKKALE
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