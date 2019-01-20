Son Dakika Haberleri: 106 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

106 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

39 dakika önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 12, Hafik'te 8, İmranlı'da 25, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Suşehri, Doğanşar, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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