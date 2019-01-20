106 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
39 dakika önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar
'da 2, Gürün
'de 12, Hafik
'te 8, İmranlı
'da 25, Kangal
'da 15, Suşehri
'nde 2, Yıldızeli
'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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