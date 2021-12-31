106 LİTRE SAHTE İÇKİYİ ARACIN MOTOR VE BAGAJINA GİZLEMİŞLER - Son Dakika

MERSİN'de, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya götürüldü.