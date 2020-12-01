106 yaşındaki nine korona virüsü yendi - Son Dakika

106 yaşındaki nine korona virüsü yendi

01.12.2020 15:12

106 yaşındaki nine korona virüsü yendi Batman'da, korona virüse yakalanan 106 yaşındaki Gazale Turan, 10 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı.

106 yaşındaki nine korona virüsü yendi

BATMAN - Batman'da, korona virüse yakalanan 106 yaşındaki Gazale Turan, 10 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı.

Batman'da yaşayan 106 yaşındaki Gazele Turan, 10 gün önce korona virüse yakalandı. Hastalığı ağır seyreden Turan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada uygulanan tedavilere olumlu sonuç veren Turan, 10'uncu günde korona virüsü yenmeyi başardı. Çok ağır bir hastalık geçirdiğini ve iyileştiği için de çok mutlu olduğunu belirten Turan, "106 yaşındayım fakat yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

"Annem, eşim ve kız kardeşim korona virüs oldu"

Gazele Turan'ın torunu Ercan Turan, evde ninesi, annesi, eşi, kız kardeşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Ercan Turan, "Önce annem, eşim ve kız kardeşim bu hastalığa yakalandı, fakat ayakta geçirdiler. Nenem 106 yaşında hiçbir kronik hastalığı da yok sadece yaş itibariyle biraz unutkanlık mevcut. Bu sebeple hastalığına dair pek çok şeyi zaten hatırlamıyor. Nenemin önce iştahı kesildi. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordu. Bunun korona olacağını düşünemedik çünkü bazen iştahı kapanırdı, yine öyle bir durum diye düşündük. Sonra tiremeler olmaya başladı sıtmaya yakalanan bir hasta gibiydi ve ardından nefes almakta zorlandı. Hemen ambulansla hastaneye götürdük. Hastanede yapılan testler ve çekilen filimler sonucunda doktor bize, korona virüs vücudu rehin almış dedi. Hemen yatış yapıldı. İlk 4 günü çok ağır geçirdi. Çok ağrıları oluyordu. İnlemeleri beni derinden etkiliyor, çok üzülüyordum. Bir yudum su bile içemiyordu. Sadece serumla besleniyordu. Nefesim daralıyor, nefes alamıyorum, sanki boğazımı sıkıyorlar diye söyleniyordu. Dört günden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 10 gün hastanede yattı. Neneme erken müdahale edilmemiş olsaydı iyileşmesi mümkün olmayabilirdi. Her yarım saatte bir doktor gelip bakıyordu. Hastanedeki personelin yaklaşımı ve ilgisi bize çok iyi geliyordu. Herkes elinden geldiğinin fazlasını bile yapıyordu. Çok şükür nenemin sağlık durumu iyi. Ailecek şunu söylemek isteriz ki, lütfen herkes maske taksın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın ve hijyene dikkat etsin. Bu hastalığın hiç şakası yok. Eğer nefes almakta zorlanan bir hastayı görebilseler kimse kafasını pencereden bile dışarı çıkarmaz. Bize çok iyi baktıkları için tüm hastane çalışanlarına ve doktorumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

106 yaşındaki nine korona virüsü yendi
106 yaşındaki nine korona virüsü yendi
106 yaşındaki nine korona virüsü yendi
106 yaşındaki nine korona virüsü yendi

araştırma, Batman, Kız, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 106 yaşındaki nine korona virüsü yendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu
Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi         
15:33
Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi         
14:54
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor         
13:39
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi         
11:35
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 15:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 106 yaşındaki nine korona virüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei