106 yaşındaki nine korona virüsü yendi - Son Dakika

106 yaşındaki nine korona virüsü yendi

BATMAN - Batman'da, korona virüse yakalanan 106 yaşındaki Gazale Turan, 10 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı.

Batman'da yaşayan 106 yaşındaki Gazele Turan, 10 gün önce korona virüse yakalandı. Hastalığı ağır seyreden Turan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada uygulanan tedavilere olumlu sonuç veren Turan, 10'uncu günde korona virüsü yenmeyi başardı. Çok ağır bir hastalık geçirdiğini ve iyileştiği için de çok mutlu olduğunu belirten Turan, "106 yaşındayım fakat yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

"Annem, eşim ve kız kardeşim korona virüs oldu"

Gazele Turan'ın torunu Ercan Turan, evde ninesi, annesi, eşi, kız kardeşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Ercan Turan, "Önce annem, eşim ve kız kardeşim bu hastalığa yakalandı, fakat ayakta geçirdiler. Nenem 106 yaşında hiçbir kronik hastalığı da yok sadece yaş itibariyle biraz unutkanlık mevcut. Bu sebeple hastalığına dair pek çok şeyi zaten hatırlamıyor. Nenemin önce iştahı kesildi. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordu. Bunun korona olacağını düşünemedik çünkü bazen iştahı kapanırdı, yine öyle bir durum diye düşündük. Sonra tiremeler olmaya başladı sıtmaya yakalanan bir hasta gibiydi ve ardından nefes almakta zorlandı. Hemen ambulansla hastaneye götürdük. Hastanede yapılan testler ve çekilen filimler sonucunda doktor bize, korona virüs vücudu rehin almış dedi. Hemen yatış yapıldı. İlk 4 günü çok ağır geçirdi. Çok ağrıları oluyordu. İnlemeleri beni derinden etkiliyor, çok üzülüyordum. Bir yudum su bile içemiyordu. Sadece serumla besleniyordu. Nefesim daralıyor, nefes alamıyorum, sanki boğazımı sıkıyorlar diye söyleniyordu. Dört günden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 10 gün hastanede yattı. Neneme erken müdahale edilmemiş olsaydı iyileşmesi mümkün olmayabilirdi. Her yarım saatte bir doktor gelip bakıyordu. Hastanedeki personelin yaklaşımı ve ilgisi bize çok iyi geliyordu. Herkes elinden geldiğinin fazlasını bile yapıyordu. Çok şükür nenemin sağlık durumu iyi. Ailecek şunu söylemek isteriz ki, lütfen herkes maske taksın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın ve hijyene dikkat etsin. Bu hastalığın hiç şakası yok. Eğer nefes almakta zorlanan bir hastayı görebilseler kimse kafasını pencereden bile dışarı çıkarmaz. Bize çok iyi baktıkları için tüm hastane çalışanlarına ve doktorumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.