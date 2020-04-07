106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi - Son Dakika
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106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi

6 saat önce

106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi Kıtlık dönemlerinden kalma nohut kahve alışkanlığı sürüyor Bu köy, 1. Dünya Savaşı yıllarından kalma nohut kahvesi alışkanlığını devam ettiriyor 1.

106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi

Kıtlık dönemlerinden kalma nohut kahve alışkanlığı sürüyor

Bu köy, 1. Dünya Savaşı yıllarından kalma nohut kahvesi alışkanlığını devam ettiriyor

ÇANAKKALE - 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kıtlık nedeniyle ithal edilemeyen kahveye alternatif olarak geliştirilen nohut kahvesi geleneği Çanakkale'de yaşatılıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde 106 yıl önce yaşanan 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kıtlık nedeniyle hayati önem arz etmeyen hiçbir şey ithal edilemeyince kahveye ulaşılamaz oldu. Zor yılların yaşandığı dönemlerde Türk kahvesinin yerine nohut kahvesi yapımı hayata geçirildi.

Teneke tavada kavrularak pişirilen nohutlar daha sonra bakır kahve değirmeninde kahve çekirdeklerini çeker gibi çekilerek pişirime hazırlanıyor. Işıkeli köyünde yıllardır bu geleneği devam ettirdiklerini belirten Cemil Kısa, "Kahvemizin en önemli özelliği tamamen nohuttan olmasıdır. Evde pişirdiğimiz nohudu güzelce kavuruyoruz ve kavurduktan sonra kahve gibi çekiyoruz. Bir diğer özelliği ise bu kahvenin bu köye ait olması ve başka bir yerde olmamasıdır" dedi.

Yalnızca bu köyde üretiliyor

1.Dünya Savaşı yıllarından bu zamana kadar birçok yerde nohut yapıldığını ancak bu geleneği Işıkeli köyünün devam ettirdiğini kaydeden Kısa, "Kahvenin gelmediği kıtlık zamanlarında nohudu kavurup kahve yapmışlar 1915 savaş dönemlerinde. O yıllarda Çanakkale bölgesinde farklı yerlerde bu kahve yapılıyordu ama şuan yalnızca bizim köyde yapılıyor. Hafta sonları inanılmaz bir yoğunluğumuz oluyor ve insanlar her yerden nohut kahvesini denemeye geliyor. Gerçekten çok sevilen ve tutulan bir kahve" diye konuştu.

Bağırsaklara faydalı

Nohut kahvesinin sağlık açısından da önemli bir yer teşkil ettiğini sözlerine ekleye Kısa, "Geçtiğimiz dönemlerde köyümüze bir diyetisyen gelmişti ve nohut kahvesinin bağırsaklara çok faydalı olduğunu ve vücudu dinç tuttuğunu söylemişti. Bu nedenle de çok tüketilen bir kahve. İçinde kafein olmaması da alerjisi olan kahveseverlere iyi bir alternatif oluyor" şeklinde konuştu.

106 yıllık gelenek: Nohut kahvesi

Çanakkale, Biga, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:29 Kaynak: İHA

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