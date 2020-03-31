1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi - Son Dakika

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1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da 1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da 1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 1060 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Malatya'da merdiven altı imalathanede üretildiği belirlenen sahte dezenfektanın, Mersin'e götürüldüğü tespit edildi.
Polis, sürücü A.O'yu gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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