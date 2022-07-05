"Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim" diyerek ağladı - Son Dakika
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"Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim" diyerek ağladı

05.07.2022 14:44

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli'de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli'de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, olay tarihinde 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen A.K., "Cezaevine girdiğim için üniversite sınavına giremedim. Psikolojim bozuldu, uzun süredir tutukluyum. Hiçbir şeyden haberim yok, suçsuzum. Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Narkotik polisi, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, operasyona başladı. Otoyolda Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K.(17) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"SUÇ İŞLEDİĞİM İÇİN HEYETİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM, GAFLETE DÜŞTÜM"

'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K. hakkında açılan dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve sanıklar hazır bulundu. Daha önceki savunmalarında, ilk defa böyle bir olaya karıştığını ve 600 bin TL'ye anlaştığı halde parayı alamadığını söyleyen İ.K., bu duruşmada ise "Suç işlediğim için heyetinizden özür diliyorum, gaflete düştüm. Uyuşturucu madde benim değil N.A.'ya aittir. Ben sadece maddeyi İstanbul'a götürecektim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. N.A., çok profesyonel bir kaçakçı. N.A., kendi evinde uyuşturucu üretmektedir. Benim dışımda kimsenin uyuşturucudan haberi yoktu" dedi.

"BEN DOĞUM GÜNÜMÜ CEZAEVİNDE GEÇİRDİM, BAYRAMI DA MI CEZAEVİNDE GEÇİRECEĞİM"

Olaydan haberi olmadığını söyleyen İ.K.'nin oğlu A.K., "Olay olduğunda 17 yaşında ve son sınıf lise öğrencisiydim. Cezaevine girdiğim için üniversite sınavına giremedim. Psikolojim bozuldu, uzun süredir tutukluyum. Babam İstanbul'a gideceği için 2 günlüğüne onunla gitmek ve İstanbul'u görmek istedim. Hiçbir şeyden haberim yok, suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Ben doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim? Benim bir şeyden haberim yoktu" diyerek ağladı.

"BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Tahliyesini isteyen M.M.K. ise "Ben sadece iş için Kocaeli'ye geliyordum. Kuzenlerim İstanbul'a geldikleri için onlarla araca bindim. Başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim' diyerek ağladı - Son Dakika

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