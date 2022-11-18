107 kişi hastanelik olmuştu! Olaylı nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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107 kişi hastanelik olmuştu! Olaylı nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı

18.11.2022 15:48

Kastamonu'da tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan merasimine katılan 107 kişiyi zehirlendi. Tedavileri tamamlanan 106 vatandaş taburcu edilirken nişan merasimi esnasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Devrekani ve Kastamonu'daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106'sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara'ya Şehir Hastanesine sevk edildi.

NİŞAN MERASİMİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, nişan merasimi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Gelin ve damadın salona girdiği anların kaydedildiği görüntülerde, vatandaşların zehirlenmeden önce dans ettikleri görülüyor.

107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı
107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Devrekani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 107 kişi hastanelik olmuştu! Olaylı nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 107 kişi hastanelik olmuştu! Olaylı nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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