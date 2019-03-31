Son Dakika Haberleri: 107 Yaşında Sandık Başına Yürüyerek Gitti

107 Yaşında Sandık Başına Yürüyerek Gitti

18 dakika önce

Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında oy kullanmanın sevincini yaşıyor.

Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında oy kullanmanın sevincini yaşıyor.

Özbay, merkez Karaköprü ilçesindeki evine 300 metre mesafede bulunan Başarı İlkokulu'nda yürüyerek geldi.

Okula girişinde sandık görevlilerinin ilgisiyle karşılanan Özbay, daha sonra okulun üçüncü katındaki oyunu kullanacağı "1241" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Özbay, oyunu 80 yaşındaki kızı Emine Özbay'ın yardımıyla kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özbay, Türkiye'nin güzel bir atmosferde seçime gittiğini söyledi.

Tüm adaylara seçimde başarılar dileyen Özbay, "Çok şükür bu yaşımda olmama rağmen sağlığım yerinde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hakkı olan kazansın. Bu yaşta oy kullandığım için sevinçliyim." dedi.

Özbay, 18 yaşından itibaren oy kullandığını belirterek, katıldığı seçimin sayısını ise net hatırlamadığını dile getirdi.

Özbay, daha sonra yürüyerek tekrar evine döndü.

Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Özbay, Türkiye'deki tüm seçimlere katılan ender kişiler arasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Türkiye, Karaköprü, Kültür Sanat
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