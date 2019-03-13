107 Yaşındaki Hamide Nineye Sürpriz Doğum Günü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Sevgi'nin 107'nci yaş günü, kız öğrenci yurdu öğrencileri tarafından kutlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Sevgi'nin 107'nci yaş günü, kız öğrenci yurdu öğrencileri tarafından kutlandı.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya Rahime Sultan Kız Yurdu öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) ile yürütülen "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında 107 yaşındaki Hamide nineyi ziyaret etti.



Eşini 15 yıl önce kaybeden ve yalnız yaşan Hamide nineye sürpriz yapan öğrenciler, yanlarında getirdikleri pastanın mumlarını Sevgi'ye üfletti.



Sevgi, yaptığı açıklamada, 1912 yılında Hendek ilçesinde doğduğunu söyledi.



Çocukluğunda Hendek ilçesine gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü belirten Sevgi, çocukluk yıllarında Yunan askerlerinin köylerini bastığını, köylülerin dağlara kaçarak mağaralara sığındığını anlattı.



Hamide nine, 15 yıl önce eşini kaybettiğini, ev işlerini kendi yaptığını belirterek, kendisine sürpriz yapan YADEM ekibine ve öğrencilere teşekkür etti.



KYK Sakarya Rahime Sultan Kız Öğrenci Kız Yurdu öğrencileri de, her hafta bir yaşlıyı ziyaret ederek, dualarını aldıklarını ve onları mutlu ettiklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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