107 yaşındaki kayınvalidesine 72 yaşındaki damadı özenle bakıyor - Son Dakika

107 yaşındaki kayınvalidesine 72 yaşındaki damadı özenle bakıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Necip Çon, eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine özenle bakıyor.

107 yaşındaki kayınvalidesine 72 yaşındaki damadı özenle bakıyor, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Necip Çon, eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine özenle bakıyor.

Annesini çocukluğunda kaybeden Çon'un birlikte yaşadıkları babası ile kayınpederi 2001 yılında, eşi de 2006 yılında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Kayınvalidesi Saniye Arslan ve 24 yaşındaki oğlu Berker ile yaşamlarını sürdüren Çon, yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını özenle yerine getiriyor.

Arslan'ın unutkanlığı ve konuşma zorluğu dışında önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor.

Polislik sınavını kazanması ve eğitimi nedeniyle oğlu Berker'in kısa bir süre içinde yanlarından ayrılacak olmasıyla Çon, kayınvalidesi ile yalnız kalacak.

Necip Çon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka çocukları olmayan kayınpederi ile kayınvalidesinin yıllar önce çocuklarına bakmak için kendilerine taşındığını söyledi. Annesini küçük yaşlarda kaybetmesi nedeniyle kayınvalidesini annesinin yerine koyduğunu vurgulayan Çon, "Bir nevi anne-oğul olduk. Beni ölen kızı yerine koydu. Bunu çok kez söyler." dedi.

Kayınvalidesinin kendisine eşinin emaneti olduğuna işaret eden Çon, bütün ihtiyaçlarını hassasiyetle karşıladığını dile getirdi.

"Büyüklere bakmanın özü, sabır ve sevgidir"

Ömrü olduğu müddetçe kayınvalidesine bakacağını belirten Çon, şöyle devam etti:

"Eşimin annesi, benim de annem. 40 senenin üzerinde beraber yaşıyoruz. 3 çocuk büyüttük. Zamanında biz karı koca çalıştığımız için çocuklarımıza kayınvalidem baktı. Şimdi de ahde vefa olarak ona bakıyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Büyüklere bakmanın özü, sabır ve sevgidir. Karşındaki insanı sevme, bir de yapılanları unutmamak gerekiyor."

Çon, kayınvalidesinin çok çalışkan olduğunu belirterek, "Bahçedeki işleri tek başına yapardı. Akşam işten gelirdik, yemeğimiz hazır, sobamız yanıyor. Şimdi yaşlı olduğu için bunlardan eli ayağı kesildi ama hareketli halen. Odaları yatıncaya kadar gezer." ifadesini kullandı.

Kayınvalidesinin uzun yaşamasının sırrını çok titiz ve bakımlı olmasına bağlayan Çon, şunları kaydetti:

"Kızlığında çok rahat yaşamış. Evlendikten sonra ise bütün ailenin yükü üzerine kalmış. Hem ev işi hem tarla işine bakmış. Organik gıdalar yemişler. 3-4 yıldır rahatsız. Gittikçe düşüyor güçten. Unutkanlık başladı. Şekeri, kolesterolü, tansiyon yok. İyi duyuyor ve görüyor. Sütü çok seviyor. Yatmadan önce süt içer. Gündüzleri ara sıra yoğurt yer. Sabah kahvaltısını çok seviyor. Bakımlı, temiz giyinmeyi sever. Kayınvalidemin uzun yaşamasının sırrını iyi bakım, iyi beslenme ve çalışma olarak görüyorum. Kendisi titiz, temiz, kolay kolay her şeyi beğenmez. Kendi işini kendi yapmak ister."

Saniye Arslan ise damadı ile torununu çok sevdiğini, damadını tek çocuğu olan kızının yerine koyduğunu ifade etti.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 107 yaşındaki kayınvalidesine 72 yaşındaki damadı özenle bakıyor - Son Dakika

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