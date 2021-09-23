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107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor - Son Dakika

107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor

23.09.2021 11:25
107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 107 yaşındaki Osman Küçükçe, 40 yıl önce kendisine kızıp evi terk eden ve bir daha da haber alamadığı oğlunu arıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 107 yaşındaki Osman Küçükçe, 40 yıl önce kendisine kızıp evi terk eden ve bir daha da haber alamadığı oğlunu arıyor. Osman Küçükçe, "Ölmeden oğlumu son bir kez göreyim ne olur onu bana getirin" dedi.

1976 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık köyünde yaşayan 107 yaşındaki Osman Küçükçe, kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20'li yaşlarda olan oğlu Mustafa Küçükçe ile tartıştı. Tartışmanın ardından bu durumu gurur meselesi yapan Mustafa Küçükçe evi terk ederek önce Adana'nın Ceyhan ilçesine ardından da Adana'ya geldi. Bir süre buralarda değişik işlerde çalışan Mustafa Küçükçe'den bir daha haber alınamadı. Kayıp oğlunun izini süren Osman Küçükçe 1980 yılında oğlu Mustafa Küçükçe'nin İstanbul'da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı. 1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen 107 yaşındaki Osman Küçükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa Küçükçe'yi dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyor. Osman Küçükçe'nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu'nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Kayıp Mustafa Küçükçe'nin herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa Küçükçe 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi herhangi bir bankada ise hesabı bulunamadı. Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa Küçükçe'den umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığından gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı. Kayıp Mustafa Küçükçe 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Küçükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul'da ortaya çıktığını dedesi Osman Küçükçe'ye söyledi.

Şu anda 107 yaşında olan Osman Küçükçe ise "Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim" diyerek yakınlarına seslendi.

Dayısı Mustafa Küçükçe'nin kaybolmasının hikayesini anlatan Mehmet Çaparoğlu, "Dayım evin tek oğlu, bir de benim annem var. Ninem kayıp oğlunu göremeden öldü. Annem ise yine kardeşini son bir kez göremeden o da öldü. Dedem şimdi 107 yaşında ve oğlunu son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Bizim de tüm gayretimiz bu. Dayım gururlu biriydi. Şu anda 67 yaşında. Dedemden bir para istiyor o da vermiyor. Bunu gurur meselesi yapıyor ve evi terk ederek kaçıp gidiyor. Biz o tarihten bu yana haber alamadık. Şu anda İstanbul'da ve sanırım akli dengesi de pek yerinde olmayabilir. İstanbul'da nerede olduğunu bilmiyoruz. Dayımın bulunup dedem ile kavuşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor
107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor
107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor
107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor

Hisarcık, Osmaniye, İstanbul, Ölü, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor - Son Dakika
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