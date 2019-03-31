107 Yaşındaki Şehit Annesi 80 Yaşındaki Oğluyla Oy Kullandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'ne adı verilen şehidin annesi 107 yaşındaki Döndü Kundakçı, oğlu 80 yaşındaki Mehmet Kundakçı ile birlikte oyunu kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'ne adı verilen şehidin annesi 107 yaşındaki Döndü Kundakçı, oğlu 80 yaşındaki Mehmet Kundakçı ile birlikte oyunu kullandı.



1992 yılında Şırnak'ta şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı'nın 107 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı beraber kaldığı 80 yaşındaki oğlu Mehmet Kundakçı ile birlikte oy kullanmaya geldi. Kadirli Ali Mümtaz Sayman İlkokulu'nda oyunu kullanan Döndü Kundakçı ilçenin oy kullanan en yaşlı kişisi unvanına da sahip oldu. Torununun yardımıyla oy kullanan Döndü Kundakçı ilerlemiş yaşına rağmen okula kadar gelip oy kullanması ise takdir topladı.



Döndü Kundakçı, "Vatana, millete hayırlı olsun. Oyumu kullandım hayırlı olur inşallah" dedi.



80 yaşındaki oğlu Mehmet Kundakçı ise, "Ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Annemle oy kullanmaya geldik. Oyumuzu verdik hayırlı olsun" dedi.



Oy kullanılan yerlerde incelemelerde bulunan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 107 yaşındaki şehit annesi Döndü Kundakçı'nın oy kullanmaya geldiğini görünce kendisi ile bir süre sohbet etti. Milletvekili Durmuşoğlu, "Tüm Türkiye'de hamdolsun huzur içinde insanlarımız sandıklara koştular. Yerel yönetim seçimlerini tüm Türkiye'de yapıyoruz. Kadirli'deyiz, bir şehit annemiz ile beraber şu anda. Döndü teyzemiz 107 yaşında demokrasiye sahip çıkmak adına sandık başına gelmiş. Bir şehit annemiz kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Seçimin ülkemiz için memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

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