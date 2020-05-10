107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'dan altın öğüt - Son Dakika

Mersin'de Erdemli Kaymakamı Avni Kula, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. İlmiye Çığ, gençlere "çok okuyun, boş vakit geçirmeyin" tavsiyesinde bulundu.



Kaymakam Kula, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Çiçek takdim ettiği Çığ'a çeşitli armağanlar da veren Kaymakam Kula, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun mesajını iletti.



İlmiye Çığ, "Atatürk olmasaydı bu günlere gelemeyecektik. Onun yolundayız, yolunda gideceğiz. Buna inanıyorum. Onun için gençlere bütün tavsiyem çok okusunlar, çok çalışsınlar. Boş vakit geçirmesinler. 5 bin yıl önce Sümerler 'Boş vakit geçirdin de neye yaradı' demişler. Biliyorsun, neden öğretmiyorsun. Bir şeyi bildiğin zaman onu öğreteceksin" diyerek tavsiyelerde bulundu.



Kaymakam Kula, şehit annesi 83 yaşındaki Fatma Söğüt'ü de evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı, şehit annesine çiçek takdim etti. - MERSİN