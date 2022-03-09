107 yıl önce Antarktika'da batan keşif gemisinin enkazı bulundu - Son Dakika
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107 yıl önce Antarktika'da batan keşif gemisinin enkazı bulundu

09.03.2022 15:49
107 yıl önce Antarktika'da batan keşif gemisinin enkazı bulundu

Güney Afrikalı bir kutup keşif ekibi, 1915'te Antarktika'da batan "Endurance" isimli İngiliz kutup keşif gemisinin enkazına ulaştı.

Güney Afrikalı bir kutup keşif ekibi, 1915'te Antarktika'da batan "Endurance" isimli İngiliz kutup keşif gemisinin enkazına ulaştı.

Enkazı bulan Güney Afrikalı kutup araştırma gemisi SA Agulhas II'deki keşif ekibinin direktörü Mensun Bound, yaptığı açıklamada, bundan 107 yıl önce Antarktika'da keşif amacıyla yola çıkan ancak buzların arasında mahsur kalarak batan "Endurance" gemisinin enkazına ulaştıklarını bildirdi.

Bound, Weddell Denizi'nde yaklaşık 3 bin metre derinliğinde ulaşılan batık geminin şimdiye kadar mükemmel şekilde korunmuş olduğunu belirtti.

1912'de ünlü İngiliz kaşif Ernest Shackleton liderliğinde Antarktika'yı keşfetmek için yola çıkan 65 kişilik bir keşif ekibini taşıyan "Endurance" gemisi, 1915'te Weddell Denizi'nde buz kütleleri arasında mahsur kalarak batmıştı.

Gemiyi batmadan önce terk eden Shackleton ve ekibi, zorlu kutup koşullarında hayatta kalıp ülkelerine geri dönmeyi başarmıştı.

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Antarktika, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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